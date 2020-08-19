بيسكوف: موسكو تراقب بانتباه وقلق شديدين تطور الوضع في بيلاروس

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم ان موسكو تراقب عن كثب وبانتباه وقلق شديدين تطور الوضع في جمهورية بيلاروس الاتحادية.

وقال بيسكوف للصحفيين في موسكو: روسيا وبيلاروس دولتان قريبتان من بعضهما جدا وعلاقتهما مبنية على أسس اقتصادية وثقافية مشتركة ومرتبطتان ببعضهما البعض بأواصر تاريخية عميقة ولذلك نراقب ما يجري هناك بانتباه كبير وبقلق شديد.

وأضاف بيسكوف: تم التأكيد خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تجنب اي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية لبيلاروس وافساح المجال لمواطني بيلاروس حل مشاكلهم بأنفسهم وعبر الأطر القانونية.

ولفت بيسكوف إلى أن الأحداث الجارية في بيلاروس شأن داخلي لهذا البلد ومن المهم جداً أن تجري الأمور في إطار المحافظة على الأرضية القانونية لإرساء الحوار الوطني فيها.

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