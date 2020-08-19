الصحة: 83 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 14 حالة ووفاة 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٨٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٩٢٧.

وأشارت الوزارة الى شفاء ١٤ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٤٥.

ولفتت الى وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٨.

توزع الاصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأربعاء ١٩ آب ٢٠٢٠ كالتالي: = الإصابات: ١٩ في دمشق ٦ في ريف دمشق ٧ في حمص ٢ في طرطوس ١٦ في حلب ١٨ في اللاذقية ٢ في الحسكة ٨ في حماه ٥ في درعا = الوفيات: ١ في حماه ١ في دمشق ١ في حمص ١ في اللاذقية ١ في حلب = حالات الشفاء: ١ في دمشق ١ في ريف دمشق ٢ في حمص ٤ في حماه ٣ في السويداء ١ في اللاذقية ١ في طرطوس ١ في حلب

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