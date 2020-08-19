مقتل أحد عناصر ميليشيا (قسد) في مخيم الهول بريف الحسكة

قتل عنصر من ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً على أيدي مجهولين عبر إطلاق النار عليه في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي والذي تحتجز فيه قوات الاحتلال الأمريكي وميليشياتها عشرات آلاف المدنيين.

وقالت مصادر محلية لمراسل سانا إن “مجهولين قاموا اليوم بإطلاق النار على أحد عناصر ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي أثناء وجوده داخل مخيم الهول ما أدى إلى مقتله”.

وكانت مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” داهمت في وقت سابق اليوم المخيم الذي يشهد حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه واختطفت 5 نساء واقتادتهن تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة.

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