أجواء صيفية عادية وسديمية حارة نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية غداً

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية أما ليلاً فيكون الجو لطيفاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المنطقة الساحلية بينما تكون في باقي المناطق غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة غداً..

منطقة دمشق 37/20 المنطقة الجبلية 36/19 المرتفعات الجبلية 29/17 المنطقة الوسطى 36/20 المنطقة الساحلية 31/25 المنطقة الشمالية 37/22 منطقة الجزيرة 41/23 المنطقة الشرقية 42/26 منطقة البادية 38/22

طباعة