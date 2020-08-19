إرهابيو (داعش) يحتجزون مئات المدنيين رهائن في نيجيريا

احتجز إرهابيون من تنظيم (داعش) مئات المدنيين رهائن في شمال شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر محلي في مدينة باباكورا كولو قوله: إن إرهابيين من تنظيم (داعش) سيطروا على كوكاوا مساء أمس واحتجزوا مئات المدنيين رهائن.

بدوره، أكد مصدر أمني آخر وقوع الهجوم واستقدام طائرات حربية من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو لمعالجة الوضع.

وتقع كوكاوا قرب مدينة باغا الكبرى على ضفاف بحيرة تشاد في منطقة يسيطر عليها تنظيم (داعش) الإرهابي في غرب إفريقيا الذي انشق عن جماعة بوكو حرام الإرهابية عام 2016 حيث يشن هجمات مستهدفة بصورة خاصة الجيش النيجيري ما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الجنود.

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