تأهيل محولتين كهربائيتين في شركة الغزل بحمص

أنهت ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء حمص أعمال تأهيل محولتين كهربائيتين في شركة الغزل والنسيج باستطاعة 1600 كيلو فولط أمبير وألف كيلو فولط أمبير.

وأشار مدير الشركة المهندس صالح عمران إلى أنه تم خلال الشهر الحالي أيضاً تركيب 8 مراكز تحويل جديدة في مناطق مختلفة من المحافظة 5 منها هوائية و3 أرضية إضافة إلى تحسين استطاعة مركزي تحويل بئر تلدو وبئر رباح لتصبح 100 كيلو فولط أمبير.

وبين عمران أنه تم خلال الشهر الحالي صيانة 6 محولات كهربائية في مناطق (تلدو والجديدة وكفرلاها وبئر البستان في كفرلاها) لافتاً إلى أن الشركة تعمل بشكل متواصل على زيادة وثوقية المنظومة الكهربائية وتحسين واقعها.

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