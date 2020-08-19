زيدان: أنا لست عرافاً

صرح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، اليوم، بأن فريق باريس سان جيرمان استحق التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على لايبزيغ (3-0)، أمس.

وقال زيدان، في تصريحات لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: باريس فريق متجانس، ما وصل إليه نتيجة عمل وبناء لسنوات.. أعتقد أنه يستحق التواجد في النهائي، فلا يوجد شيء اسمه الحظ في كرة القدم، مضيفاً: دوري أبطال أوروبا مسابقة صعبة للغاية، تواجه فيها أفضل أندية القارة، لذا عندما تصل للمباراة النهائية يكون هذا نتيجة لعملك الجاد.

وتابع زيدان: نيمار ومبابي يحدثان الفارق كثيراً في أرض الملعب، لقد بدا دورهما الكبير في مباراة أتالانتا.. ففي مرحلة ما تحتاج للاعب بمواصفات استثنائية.

ورد زيدان على سؤال حول ما إذا بإمكان باريس سان جيرمان أن يكون ثاني فريق فرنسي يتوج بدوري الأبطال، بعد مارسيليا عام 1993؟ قال: سنرى ما سيحدث، كل شيء وارد في كرة القدم.. نتطلع بالطبع لأن يفوز فريق فرنسي باللقب، سواء باريس أو ليون، لكني لست عرافاً لأتوقع من سيتوج.

وسيكون باريس سان جيرمان على موعد في النهائي، مع الفائز من مواجهة بايرن ميونخ الألماني وأولمبيك ليون الفرنسي، مساء اليوم.

يذكر أن فريق ريال ريال مدريد بقيادة زيدان خرج من الدور ثمن النهائي للبطولة على يد مانشستر سيتي، إثر خسارته أمامه ذهاباً وإياباً، وبنتيجة واحدة بهدف مقابل هدفين.

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