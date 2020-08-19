1092 وفاة و64531 إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 1092 حالة وفاة و64531 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة.

وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين بلغ نحو 2.8 مليون والوفيات 52889 حالة في البلاد التي تعتبر ثالث أعلى بلد من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد البرازيل والولايات المتحدة.

وزارة الصحة الإندونيسية سجلت 1902 إصابة جديدة ما يرفع الإجمالي إلى 144945 كما تم تسجيل 69 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 6346.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلبينية رصد 4650 إصابة و111 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 173774 وهو أعلى رقم مسجل في جنوب شرق آسيا والوفيات إلى 2795.

كوريا الجنوبية، سجلت 297 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 16058 فيما لم يعلن عن المزيد من الوفيات ليستقر العدد عند 306.

عربياً، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 4093 إصابة و85 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 188802 والوفيات إلى 6121 وحالات الشفاء إلى 134369 .

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