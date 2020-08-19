عطال مرشح بقوة للانضمام لريال مدريد

دخل النجم الجزائري يوسف عطال، المحترف في صفوف نيس الفرنسي، ضمن دائرة اهتمامات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وأوردت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع عطال، الذي تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو، مشيرة إلى أن نادي نيس لن يمانع في بيع نجمه الجزائري في حال وصل عرض مشابه لهذه القيمة.

وأضاف التقرير أن عطال، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، يحظى بإعجاب المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، الذي يبحث عن لاعب في الرواق الأيمن، لمساعدة داني كارفاخال، الذي عانى في النصف الثاني من الموسم المنصرم، بسبب تراكم المباريات من دون راحة.

ويبلغ عطال 24 عاماً، وتوج في العام 2019 مع منتخب الجزائر ببطولة كأس أمم إفريقيا، وخاض مع نيس خلال الموسم المنقضي، 13 مباراة في الدوري الفرنسي، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفين.

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