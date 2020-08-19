الصين: المواجهة بين بكين وواشنطن ليست في مصلحة المجتمع الدولي

حذرت بكين من أن التوتر المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة يمثل خطراً على المجتمع الدولي قد يقسم العالم إلى مجموعتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي اليوم: لطالما اعتقدنا أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة سيعود بالفائدة على كل من البلدين والعالم بينما الخلافات ستضر بكليهما فالمواجهة الصينية الأمريكية ليست في مصلحة المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن التطور الصحي والمستقر للعلاقات الصينية الأمريكية يؤثر على حاضر ومستقبل البلدين وعلى شعوب جميع دول العالم.

جاء كلام المتحدث الصيني تعليقا على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لم تكن مضطربة قط كما هي اليوم.

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