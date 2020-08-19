عماد عيسى… موهبة واعدة بلعبة الملاكمة في حماة

تزخر محافظة حماة بالكثير من الخامات والمواهب الواعدة بلعبة الملاكمة وخاصة مع وجود عدة صالات تدريبية ومدربين على مستوى عال. ورغم أن عمره لم يتجاوز العشر سنوات إلا أن اندفاع عماد عيسى نحو التدريب وإصراره على الفوز وثباته داخل حلبة الملاكمة دفع العديد من المهتمين بهذه الرياضة في حماة للتنبؤ بمستقبل جيد لهذا اللاعب إذا ما واصل تدريباته بهذه الوتيرة خلال السنوات المقبلة. وفي حوار مع مراسل سانا الرياضي أوضح عيسى أنه بدأ بممارسة الملاكمة منذ أن كان عمره سبع سنوات حيث تعلم فنون اللعبة ومبادئها على يد والده مدرب نادي شرطة حماة شادي عيسى الذي كان له الفضل الأكبر في محبته لهذه الرياضة الصعبة والممتعة في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه يتدرب باستمرار في الصالة الرياضية بمدينة الباسل من أجل المحافظة على لياقته وتعلم الحركات والمهارات الأساسية في الملاكمة . وأضاف عيسى أنه أحب اللعبة كثيرا لأنها تمنحه القوة وتعزز ثقته بنفسه وهي وسيلة للدفاع عن النفس، مشيراً إلى أن طموحه هو الاستمرار في التدريبات وتطوير مهاراته أكثر بهدف إتقان اللعبة وضمان المشاركة في البطولات المحلية وتحقيق نتائج إيجابية، مبيناً أن صالات الملاكمة بحماة تضم الكثير من اللاعبين الموهوبين الذين يحبون اللعبة ويحرصون على حضور تمارينها بانتظام ما يشكل دافعاً قوياً له لمواظبة التدريبات وتطوير مستواه لكي يصبح قادراً على مواجهتهم والتغلب عليهم. المدرب وعضو اتحاد اللعبة طارق سرية أشار إلى أن عيسى لاعب موهوب يحب اللعبة كثيراً ويواظب على تدريباتها باستمرار ويقدم كل ما عنده أثناء التمارين أو المباريات التجريبية وأتوقع له مستقبلاً جيداً لأن محبة اللعبة والمواظبة على التمارين ووجود الرغبة هي عوامل أساسية لنجاح أي لاعب في رياضة الملاكمة.

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