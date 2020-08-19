رنا بغدان

تعدّ “التوقيعات” شاهداً حياً على حياة العرب بنواحيها المختلفة فقد عرف التاريخ والتراث الأدبي “توقيعات” الكثير من خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس والعديد من الكتّاب والوزراء كان أشهرهم “جعفر بن يحيى البرمكي” الذي كان البلغاء يتنافسون في تحصيل توقيعاته للوقوف فيها على أنواع البلاغة وفنونها على حدّ قول ابن خلدون “كان إذا وقّع نُسخت توقيعاته وتدورست بلاغاته”.

وقد عرفت “التوقيعات” عندما عرفت “الدواوين” في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وهي إحدى ألوان النثر والكتابة الفنية التي تُختم بخاتم الدولة وتُكتب أسفل الرسائل الواردة إلى ديوان الخليفة أو الوالي في شكوى أو مظلمة أو طلب أو سؤال أو حاجة.. وتكون بمثابة الرد على أي منها، وعادة ما يستقي “الموقّعون” توقيعاتهم من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والشعر والأمثال والحكم.. ويتبارزون في إظهار براعتهم اللغوية ومهارتهم في تصريف الألفاظ وصياغة المعاني بعبارات موجزة تفي الغاية المقصودة منها بيسر وسرعة، منها توقيع هارون الرشيد لصاحب خراسان “داوِ جرحك لا يتسع”.

وقد صوّرت “التوقيعات” شخصية كاتبها وثقافته وأفكاره وعبرت عن مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية.. منها توقيع لعلي بن أبي طالب كرّم الله وجهه في كتاب لسلمان الفارسي وقد سأله كيف يُحاسب الناس يوم القيامة؟ فوقّع “يُحاسبون كما يُرزقون”، ومن حكمته وبلاغته توقيعه في كتاب صعصعة بن صوحان “قيمة كل امرئ بما يُحسِن”.

كما عكست توقيعات الخليفة الإسلامي من الناحية السياسية العلاقة بينه وبين عماله وولاته ناصحاً وموجهاً لهم في تدبير شؤون الحكم وسياسة الرعية وإصدار الأوامر العسكرية وكل ما يختص بالسياسة الخارجية.. من هنا توقيع عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص واضعاً له خطة الحكم السليم متمثلة في حسن المعاملة “كن لرعيتك كما تحب أن يكون لك أميرك”. كذلك توقيع المهدي إلى صاحب أرمينيا الذي كتب إليه يشكو سوء طاعة رعاياه “خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين”.

كما وشملت موضوعات “التوقيعات” الحياة الاقتصادية المتمثلة في إغاثة المحتاج وكفالته المالية ووقوف الراعي إلى جانب الأفراد في أزماتهم المالية الخاصة والعامة وذلك كله من كيس المال مع حثهم على السعي والاجتهاد والعمل، منها توقيع لهشام بن عبد الملك في قصة رجل شكا إليه الحاجة وكثرة العيال “لعيالك في بيت مال المسلمين سهم ولك في حرمتك منّا مثلاء”.

وتتجسد “التوقيعات” من المناحي الاجتماعية في عرض الأفراد لمشاكلهم الاجتماعية والزوجية والأسرية والعائلية طالبين منه النُصح والتوجيه والتسديد حتى في موضوع العلاقة بين الآباء والأبناء الذي يتلقاها الحاكم برحابة صدر وهدوء وحكمة ليوقّع ويجيب عليها في ظل عدل كتاب الله، ففي رقعة تظلّم فيها رجل من ابنه يوقّع عمر “إن لم أنصفك منه فأنا ظلمتك”، ويوقّع زياد في قصة رجل شكا عقوق ابنه “ربما كان عقوق الولد من سوء تأديب الوالد”، ومنها توقيع عمر بن عبد العزيز في قصة متظلم “العدل إمامك” وفي رقعة محبوس “تُب تُطلق”..

إضافة إلى اتساع صدر الحاكم إلى الكثير من الشكايات الشخصية العامة التي يرجو صاحبها الاسترشاد برأيه، منها شكاية رجل لعمر بن عبد العزيز أهل بيته فوقّع على شكواه “أنتما في الحق سيّان”، وتوقيع يزيد بن عبد الملك في قصة متظلّم شكا بعض أهل بيته “ما كان عليك لو صفحت عنه واستوصلتني”. كما شارك الحاكم رعيته حتى في أحاسيسهم ومشاعرهم ومتاعبهم الحياتية، منها رجل يحِنّ إلى لقاء ابنه بعد طول غياب فيكتب شاكياً إلى جعفر بن يحيى الذي يجيبه “غيبة يوسف – عليه السلام – كانت أطول”..

لتبقى “التوقيعات” لوناً من الكتابة التي اشتهرت وتداولت وانتشرت لتصوّر الحياة بكل مناحيها.

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