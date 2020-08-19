الفروج يتجاوز جيوب المواطنين وتربية الدواجن المنزلية الحل الأمثل.!

السويداء - ضياء الصفدي

اللحم الأبيض بات من الكماليات على الموائد السورية وأضحت الولائم التي تضم «ذات الجناحين» كما اسمها الدارج بين المواطنين ترفاً وبذخاً لا يقدر عليه سوى الأغنياء،

بورصة الفروج تستمر صعوداً، وبدأ بعض المواطنين بالحلول البديلة ومنها تربية الدجاج في حديقة المنزل وعلى أسطح الأبنية.

وشهدت أسعار الفروج في أسواق السويداء ارتفاعاً جديداً , حيث تخطى سعر الكيلو الواحد حاجز 4700 ليرة , فيما وصل سعر كيلو الشرحات إلى 7200 ليرة و«الفخاذ» إلى 3900 ليرة والسودة إلى 5600 ليرة .

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن وصل سعر طن الأعلاف في السوق المحلية إلى مليون ليرة، إضافة لارتفاع سعر الصوص وارتفاع أسعار الأدوية البيطرية وأجور المعالجة .

وقال رفعت أبو صعب وهو من سكان ريف السويداء: لم يعد بمقدوره شراء الفروج، بعد أن كان يشتريه أسبوعياً وأصبحت أكلة المنسف العربي الشعبية التي كانت تجمع الأسرة كلها في المناسبات، من المستحيلات حيث تبلغ تكلفته حالياً 50 ألف ليرة، مضيفاً: كان الحل البديل بتربية الدجاج في حديقة المنزل ليصبح بمقدورنا أكل البيض والفروج بشكل دائم.

وقال فادي السعدي وهو أب لأربعة أطفال من سكان مدينة السويداء: إن أسعار البيض أيضاً ارتفعت مع غلاء أسعار الفروج ,حيث بلغ ثمن طبق البيض أربعة آلاف ليرة والأسرة تحتاج إلى طبق كل أربعة أو خمسة أيام, ما يعادل ٢٤ ألف ليرة أي أكثر من نصف الراتب ثمناً للبيض فقط، مضيفاً : كان لي تجربة بتربية الحمام والدواجن على سطح المنزل، وكانت تجربة ناجحة وفي بعض الأيام نبيع الفائض عن حاجتنا من البيض.

وتوقفت نحو 50 بالمئة من المداجن عن العمل وخرجت من الاستثمار، ما انعكس سلباً على أسعار لحم الفروج والبيض في الأسواق.

وقال مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف في السويداء المهندس وائل الشوفي : إن أسباب ارتفاع أسعار الفروج يعود إلى غلاء مادة الأعلاف لدى القطاع الخاص.

وأضاف إن الارتفاع الأخير غير مبرر في ظل عدم حصول أي ارتفاع جديد بأسعار الصرف أو بأسعار الأعلاف في المؤسسة والتي يبلغ سعر طن الذرة الصفراء 338 ألف والنخالة 135 ألف والشعير 220 ألف والجاهز 225 ألف ليرة.

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