96 مركزاً امتحانياً جاهزة لاستقبال امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية

اللاذقية - سراب علي

أنهت مديرية التربية في اللاذقية تسجيل الطلاب الراغبين في التسجيل للدورة الامتحانية الثانية للشهادة الثانوية بكل فروعها، و بين مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل لـ « تشرين » أن عملية التسجيل و توزيع البطاقات الامتحانية كانت عبر ثلاثة مراكز معتمدة وجرت العملية بسلاسة وهدوء تامين مع مراعاة الإجراءات الوقائية.

وأكد أبو خليل أن المديرية أنجزت تحضيراتها لامتحانات الدورة الثانية الإضافية للشهادة الثانوية لدورة عام ٢٠٢٠ واضعة نصب عينيها مراعاة الظروف الصحية الحالية التي تمر بها البلاد، مبيناً أنه سيتقدم لهذه الدورة /١٣٣٩٤/ طالباً وطالبة موزعين على/ ٩٦/ مركزاً امتحانياً ، منها \83\ مركزاً للثانوية العامة و /١٣/ مركزاً للثانويات المهنية والشرعية ، وأنه تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية لتحقيق التباعد المكاني جرى توزيع الطلبة المسجلين لامتحانات الدورة الاضافية للشهادة الثانوية بكل فروعها بواقع /١٥/ طالباً في القاعة الامتحانية مع تواجد فعال لكوادر الصحة المدرسية .

ولفت أبو خليل الى أنه تم التأكيد على الدور الفعال للجان التنظيمية المكلفة بتنظيم دخول وخروج الأبناء وتعقيم المراكز بعد كل امتحان تبعاً للتعليمات الوزارية الناظمة، وبالنسبة لمراكز التصحيح تم اعتماد مراكز تصحيح لا تتعارض مع دوام الطلبة في مدارسهم.

من جانبه، بيّن علي محمد رئيس دائرة الامتحانات في المديرية أن من بين /١٣٣٩٤/ طالباً و طالبة الذين سجلوا لامتحانات الدورة الاضافية للشهادة الثانوية بكل فروعها هناك /٣٣٤٥/ طالباً وطالبة للفرع الأدبي ، و/ ٩١٠٧/ للفرع العلمي و/٢٨/ طالباً للثانوية الشرعية و/١٥٦/ طالباً وطالبة للثانوية التجارية ، و/٥٥/ للفنون النسوية و/٧٠٣/ طلاب للثانويات المهنية الصناعية .

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