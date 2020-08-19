لافروف: نرفض التدخل الخارجي بشؤون بيلاروس

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهدف من التدخلات الغربية في الشؤون الداخلية البيلاروسية فرض النظام الذي يرونه مفيداً لهم، مشيراً إلى أن تسوية الوضع في هذا البلد لا تحتاج إلى وساطة من أحد.

وأعرب لافروف خلال مقابلة تلفزيونية اليوم عن قلق بلاده من محاولات الغرب التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس وقال: هذا ليس تدخلاً فحسب بل يريدون فرض النظام الذي يرونه مفيداً لهم في بيلاروس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك محاولة لاستفزاز رجال الأمن في هذا البلد بما في ذلك استخدام القوة الغاشمة ضدهم.

وأضاف لافروف: البيلاروسيون سيكونون قادرين على ترتيب شؤونهم بأنفسهم ولن يقودهم أولئك الذين يحتاجون إلى هذا البلد فقط من أجل السيطرة على الفضاء الجيوسياسي بهدف الترويج للمنطق التدميري المعروف القائل أنتم إما مع روسيا أو مع أوروبا.

وكان الرئيس البيلاروسى الكسندر لوكاشينكو أكد في وقت سابق اليوم أن الغرب يتدخل في شؤون بلاده ويدعم زعزعة الاستقرار فيها بينما أكد أمس الأول الحاجة إلى إقرار دستور جديد للبلاد عن طريق الاستفتاء وإمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً للدستور.

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