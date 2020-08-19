خلال 3 أيام فقط.. إغلاق 8 محلات وتنظيم 111 ضبطاً تموينياً

اللاذقية – سراب علي

كشف سامر سوسي مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية لـ«تشرين» أنه تم تنظيم/ ١١١ / ضبطاً تموينياً خلال الأيام الثلاثة الماضية، بينها 45 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبين سوسي أنه تم تنظيم ضبطاً بأحد الأشخاص يقوم بذبح ذكر عواس خارج المسلخ ومن دون إشراف صحي ,حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بمخالفة الذبح خارج المسلخ ومن دون إشراف صحي وإحالة الضبط إلى القضاء المختص أصولاً ، و ضبط آخر لحيازة لحم بقر فاسد بالإضافة لعدة ضبوط لنقل الحليب بسيارة مكشوفة وغير مبردة و لحيازة مواد منتهية الصلاحية .

وأشار سوسي إلى أن بقية الضبوط تنوعت بين ٩ ضبوط لعدم حيازة فواتير شراء بيض ومواد تموينية ، و 3 ضبوط لعدم إعطاء فواتير لموزعي جملة مواد غذائية، إضافة إلى 3 ضبوط لعدم حيازة فواتير لمحلات في سوق الهال وضبط لعدم الإعلان عن الأجور (سرفيس).

وفيما يخص مراقبة عمل الأفران و بيع الخبز، أوضح سوسي أنه تم تنظيم 9 ضبوط ، منها ٤ ضبوط للاتجار بالخبز التمويني بطريقه غير مشروعة، فيما توزعت بقية الضبوط بين نقص وزن ربط الخبز بحق مخبز، و بيع خبز بسعر زائد بحق معتمدين، وضبط للامتناع عن البيع معتمد خبز، بالإضافة إلى تنظيم 21 ضبط عينات غذائية، و8 ضبوط عينات غير غذائية، و إغلاق ٨ محلات.

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