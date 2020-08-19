٥٠٠ رخصة زيوت معدنية ترفد السوق السوداء بالزيوت !

حماة - علي شاهر أحمد

من المفارقة أن يصل سعر كيلو زيت سادكوب بالسوق المحلية إلى ٥٠٠٠ ليرة و الذي يستجره المرخصون من سادكوب بسعر ١٦٤٥ و المقرر بيعه للمستهلك بسعر ١٩٧٠ ليرة.

و يروي مياس حببب سائق سرفيس نقل عام على خط السقيلبية -اللاذقية أن مرخصي الزيوت المعدنية يستجرون مخصصاتهم الشهرية من سادكوب و يبيعونها في السوق السوداء بأضعاف سعرها, لافتاً إلى أنه يشتري ليتر زيت ساكوب ٢٠ – ٥٠ من المحلات التجارية بسعر يتراوح بين ٤٠٠٠ – ٥٠٠٠ ليرة ,بينما سعره المقرر لدى المرخصين ١٩٧٠ ليرة و مصدر هذا الزيت المتوفر بالسوق من المرخصين .

وقال رئيس الدائرة التجارية في (سادكوب حماة) عماد صالح: اقتصر تسليم الزيوت المعدنية للمرخصين البالغ عددهم ٥٠٠ مرخص في الأشهر الأخيرة على زيت ٢٠ – ٥٠ المخصص لسيارات البنزين مشيراً إلى أن كميات الزيت المسلمة للمرخصين في شهر تموز الماضي بلغت ٣٨٧٨٧ كغ بينما بلغت ٤٨٨٣٤ كغ في شهر حزيران و تم تسليم هذه الكميات بعبوات بلاستيكية سعة ٤ ليترات حيث اقتصر تسليم زيت ٢٠ – ٤٠ ( ديزل ) على القطاع العام.

و كشف صالح أن سادكوب غير معنية بمراقبة المرخصين و التزامهم بتعليمات البيع للمستهلك لافتاً إلى أن دور سادكوب يقتصر على تسليم المرخصين المخصصات المقررة لهم حيث من الممكن أن يبيع المرخص مخصصاته من الزيوت للتجار بعد خروجه من باب سادكوب مشيراً إلى أن الرقابة على المرخصين تتحمل مسؤوليتها البلديات و التموين .

من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة حماة مسعف علواني: نوزع الكميات المتوفرة من الزيوت المعدنية على المرخصين وفق الدور و بخصوص عدم وصول الكميات المسلمة للمرخصين إلى المستهلك بالسعر المقرر قال : ليس لدينا أي معلومة عن مخالفات المرخصين و سنتابع هذا الأمر مع مديرية التموين لمعالجة الخلل إن وجد .

نعمان الحاج رئيس دائرة الحماية في تموين حماة قال: لم يتم تنظيم أي ضبط تمويني بمرخصي الزيوت المعدنية في الفترة الماضية لكن سنعمل في الفترة القادمة على تجهيز قوائم بأسماء المرخصين بكل منطقة و سنوجه دوريتنا لمتابعتها بما يخص الالتزام بتوفر محل لبيع المادة و الالتزام ببيع المخصصات التي تستجر من سادكوب و الالتزام بالبيع بالتسعيرة المقررة.

اللافت أن كل هذه الجهات لم يكن لديها أي دراية بما يجري من مخالفات بتجارة الزيوت المعدنية ,علماً أن أغلبهم يمتلك سيارة خاصة و يشتري ليتر الزيت المعدني بضعف سعره المقرر ..!؟

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