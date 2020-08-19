مركزان الخليل

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال لقائه اليوم كوادر اتحاد شبيبة القيادية المشاركة بالورشة الحوارية المركزية التي تقيمها قيادة اتحاد شبيبة الثورة تحت عنوان الواقع الاقتصادي والمعيشي ودور الشباب في تعزيز الصمود .

وأكد البرازي خلال اللقاء على دور الشباب في بناء سورية ومؤسساتها بناءً قوياً متيناً متطوراً يواجه أعتى التحديات والقوى الإرهابية التي تستهدف دور سورية وموقعها وعزتها وأرضيها وخيراتها وأن الشباب المسلح بالعلم والمعرفة وبالعقيدة السياسية والانتماء الوطني هو الأقدر والأجدر بالدفاع عن سورية وترابها وبنائها في مختلف الميادين والمجالات.

وقال البرازي إن المسألة القيادية أو الفرصة القيادية للنجاح سواء باتجاه القطاع العام أو القطاع الخاص تبدأ من المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية فإذا امتلك الشخص أو الإنسان هذه الموهبة أو هذه الإمكانيات لاشك سيكون في المستقبل مسلحاً بوسائل النجاح وبالقدرات التي تساعده على النجاح سواء إذا كان في منظمته أو مؤسسته الحزبية أو انتقل إلى مهام أخرى أو قام بتنفيذ مشروع عمل خاص.

وأشار إلى أن أي لقاء مع جيل الشبيبة والطلبة هو بمثابة لقاء تكريمي خصوصاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية السياسية، والاقتصادية، والثقافية الصعبة التي تتطلب دوماً الحوار وتبادل الآراء والأفكار بكل شفافية وصراحة وقال إن الاهتمام بجيل الشباب هو ضرورة ملحه لأن لديهم القدرات الحقيقية والطموح والإرادة وينظرون دوما إلى الإمام، إلى المستقبل القادم بجرأة وشجاعة منوهاً إلى ضرورة اعتماد جيل الشباب على التحليل الموضوعي وعلى التحليل السياسي النابع من العقيدة الحزبية للواقع والظروف التي يمر بها مجتمعنا وبلدنا ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الواقع ومن يقف وراءه.

وأضاف إن الحصار والحرب على سورية جريمة بحق الشعب السوري ويهدفان إلى تدمير كل مقوماته وإمكانياته بسبب عزته ومواقفه السياسية الوطنية الرافضة لمخططات الأعداء تحت أي عنوان وأن الصعوبات الاقتصادية التي نتعرض لها وما نشهده من وضع معيشي إنما بسبب هذه الحرب الظالمة وهذا الإرهاب الاقتصادي وأن كل ما يريده أعداء سورية هو التنازل عن حقوقنا المشروعة وتغيير اتجاهاتنا وعقيدتنا السياسية والتفافية.

وعن دور الشباب في الحياة الاقتصادية طالب البرازي الشبيبيين بأن يكونوا شركاء في عملية الرقابة على الأسواق ويساهموا في تعزيز ثقافة الشكوى وفي الإشارة إلى مواطن الخلل والصواب بكل مسؤولية وواقعية وشدد على ضرورة الاهتمام بالمشاريع الريادية والصغيرة مشيراً إلى الرعاية التي تقدمها الدولة لهذه المشاريع وللشباب رواد الأعمال .

وتطرق إلى الجهود التي تبذلها مؤسسات السورية للتجارة والحبوب والمخابز للاستمرار بتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمواد الغذائية ومادة الخبز مؤكداً أنه سيبقى مدعوماً من قبل الدولة .

وأفرد البرازي جانباً من حديثه حول ضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة للوقاية من مرض الكورونا وأن تكون هناك مبادرات من اتحاد شبيبة الثورة خلال بدء العام الدراسي في عملية التوعية والتثقيف الصحي وأجاب السيد الوزير على تساؤلات واستفسارات الرفاق الشبيبيين المتعلقة بعمل صالات السورية للتجارة وإمكانية توفر الكمامات فيها وعمل سوق الهال وغياب بعض السلع عن الصالات وحالات الازدحام عليها والجهود المطلوبة لتحسين الواقع المعيشي والدور المنوط بجيل الشباب في عملية البناء وإعادة الإعمار وفي نهاية اللقاء قدم المشاركون درع الاتحاد للسيد الوزير تعبيراً عن تقديرهم لمشاركته في فعاليات الورشة.

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