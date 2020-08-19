محتجون أمريكيون يحرقون مبنى حكومياً

أضرم محتجون النار في مبنى حكومي بمدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأمريكية ورشقوه بالحجارة وحطموا نوافذه.

ونقلت “رويترز” عن مكتب مأمور شرطة مقاطعة مولتنوماه قوله على “تويتر” اليوم: إن شرطة بورتلاند أعلنت أن مشاركين في تجمع قريب من مبنى حكومة مولتنوماه يثيرون الشغب بعدما قاموا بعمليات تخريب متكررة وهشموا نوافذ الطابق الأرضي بالحجارة وألقوا مواد حارقة على أحد المكاتب.

بدورها أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه تم إخماد نيران اندلعت داخل المبنى، فيما لم ترد أنباء حتى الآن بشأن حدوث إصابات أو وفيات لكن موقع أوريغونيان تحدث عن اعتقال شخصين.

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