الحسكة مستمرة بتعقيم الشوارع والمؤسسات العامة تصدياً لـ«كورونا»

الحسكة ــ خليل إقطيني

تواصل الجهات المعنية في الحسكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد, وفي هذا الصدد ينفذ مجلس مدينة الحسكة بشكل يومي حملتين تتضمن «الأولى» تعقيم الشوارع والساحات ومقرات المؤسسات الرسمية, في حين تتضمن الحملة «الثانية» تكثيف الرقابة الصحية على الأسواق والمحلات والفعاليات التجارية والمقاهي والمطاعم والمتنزهات والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية من وباء«كوفيد 19».

وذكر رئيس مجلس المدينة- المهندس عدنان خاجو لـ«تشرين» أن مديرية الشؤون الصحية في المجلس تكثف جهودها بشكل يومي ومستمر للوقاية من فيروس «كورونا», والحيلولة دون انتشاره في المدينة، وذلك عن طريق رش المعقمات في الشوارع العامة والساحات وتعقيم السيارات المارة في الشوارع, كما تقوم ورشة الرش برش وتعقيم مكبات القمامة والحاويات حفاظاً على السلامة العامة.

وأوضح المهندس خاجو أن حملة التعقيم شملت حتى الآن مقر مجلس المدينة ومقرات بعض المؤسسات الرسمية وعدداً من الشوارع العامة, منها شارع الجامع الكبير وأمام مبنى نقابة المعلمين والمركز الطبي المحدث (اللؤلؤة) وشارع جمعية سورية اليمامة الخيرية, وقامت ورشة الرش التابعة لمديرية الشؤون الصحية في مجلس المدينة برش وتعقيم السوق التجاري ومكب القمامة المؤقت الواقع جنوب سوق«الهال» في المدينة.

كما قامت دوريات الرقابة الصحية بمؤازرة من قسم شرطة مجلس المدينة وفرع الأمن الجنائي وبإشراف عضو المكتب التنفيذي المختص لمجلس المدينة، بالتشديد على أصحاب المحلات والفعاليات التجارية بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات وتطبيق التباعد المكاني بين رواد تلك المحلات والفعاليات حفاظاً على الصحة العامة, وذلك من خلال تنفيذ حملة مكثفة في أسواق المدينة والمقاهي والمطاعم والكافتريات لتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس «كورونا»، وتم من خلال هذه الحملة تنظيم(11) ضبطاً صحياً بحق المخالفين وتوجيه عدد من الإنذارات لأصحاب الفعاليات التجارية بضرورة الالتزام بتطبيق الشروط الصحية وقواعد السلامة العامة والحرص على النظافة الشخصية ونظافة المطابخ والصالات والطاولات وداخل المحلات الفحص الدوري للعاملين فيها وتنظيم بطاقات صحية لهم للوقاية من فيروس «كورونا».

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