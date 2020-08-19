إلهام العطار

لكل شيء في الحياة وجهان سلبي وإيجابي، فكورونا على الرغم من قبح وجهها ومساوئها والقهر والأذى والحزن الذي سببته لكل من فقد أحبة وأعزاء في زمنها، حيث استطاعت تغيير عادات وتقاليد لم تستطع أبحاث ودراسات اجتماعية على مدى سنوات تحريك ولو حجراً واحداً فيها، فقد كانت من الثوابت عند الناس، فقضية الأعراس مثلاً على الرغم من أن طقوسها ساهمت في وقت من الأوقات بزيادة نسبة العنوسة في المجتمعات، إلا أن عائلات كثيرة كانت تتمسك بكل تفاصيلها وتكاليفها المرتفعة والمرهقة للعريس وذويه، أما اليوم وفي زمن كورونا بتنا نسمع أن هناك شاباً وعروسه قاما بإلغاء حفل زفافهما، وتبرعا بتكاليفه لمصلحة مرضى كورونا، كما قرأنا منذ عدة أيام خبراً مفاده أن شاباً من السويداء ذهب مع وجهاء قريته لخطبة عروس من قرية أخرى فقام والد العروس ونتيجة للظروف السائدة وتخفيفاً عن أهل العريس بالموافقة وتم عقد القران وزُفت العروس باليوم نفسه لعريسها، والسؤال: هل سيبقى هذا التغيير ثابتاً أم إنه طفرة وتنتهي بانتهاء جائحة كورونا؟

يقول خبير التنمية البشرية وائل الحسن في حديث لـ«تشرين»: منذ قديم الزمان لم تتغير العادات والتقاليد الشعبية التي يتسم معظمها بالمظاهر المصطنعة والمكلفة، خصوصاً المتعلقة بالمناسبات الاجتماعية من حفلات الزفاف والأتراح والتجمعات العامة، ولكن بعد تفشي فيروس كورونا المستجد انقلبت كل الموازين لتغيرها بلحظة، وتم منع إقامتها حفاظاً على صحة المواطنين كإجراء احترازي، وهناك الكثير من المقبلين على الزواج الذين لم يقوموا بتغيير موعد زفافهم أو تأجيله، ولكنهم اكتفوا بإعلانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متغاضين عن العادات والتقاليد وإلغائها كلها، وهذا التغيير الذي حصل بوقت قياسي، يجب أن يبقى لأنه بمنزلة الصحوة من كابوس العادات المرهقة للناس، وصرف تكاليفها على أمور مفيدة للمجتمع أو للشخص نفسه واستثمارها في مشاريع إنتاجية بدلاً من صرفها في ساعات بسبب هذه العادات والتقاليد الباذخة، فهناك حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتغيير هذه العادات بعد كورونا، والاقتصار على الحفلات البسيطة ضمن إطار العائلة.

كما لفت الحسن خلال حديثه إلى أنه في زمن كورونا لم يقتصر التغيير على طقوس المناسبات فقط، فقد تغيرت عادات تتعلق بالتحية والسلام على الآخرين، لتتحول إلى الاكتفاء بإلقاء التحية عن بُعد أو بالإشارة، فالعادات التقليدية للسلام تسهم في نقل العدوى بين المواطنين.

ورداً على سؤاله هل سيصبح هذا التغيير طقساً جديداً في المجتمعات؟ أفاد الحسن يأن المجتمع السوري لم يستطع تغيير بعض المظاهر الاجتماعية قبل أزمة كورونا، خاصة فيما يتعلق بمظاهر الخطبة والزواج التي أرهقت الشباب بتكاليف مالية باهظة بين استئجار صالات الأفراح وصالونات التجميل، ناهيك عن دعوة المئات من الأقارب والأصدقاء، وما يتبعها من مصروفات بالإمكان الاستغناء عنها، ولكن جائحة كورونا شكلت بعداً إيجابياً أمام الشباب الذين أقدموا على الزواج خلال فترة الحظر الشامل من دون إقامة حفلات، ما يعني أن مجتمعنا قادر على التقليل من تلك المظاهر إلى الحد الأدنى، حتى بعد انتهاء الأزمة، من دون الحاجة للعودة لما كنا عليه سابقاً من تكاليف زائدة ساهمت بتفشي العنوسة بين الذكور والإناث.

ويضيف: هناك إمكانية لامتداد السلوكيات التي فرضت بسبب الجائحة إلى ما بعد انتهائها كمظاهر الأفراح والأتراح، كما أن السلوك الاجتماعي قابل للتعديل، لكن تلزمه عدة قوانين وقواعد تساعده في تجربة أنماط جديدة حتى يتخلص تدريجياً من الأنماط القديمة، فالعادات تحتاج إلى وقت وتجارب يبنى عليها حتى تصل إلى مرحلة التغيير والتكيّف معها.

ويختم الحسن حديثه بالقول: لا نستطيع التكهن بقدرة مجتمعنا على تغيير مظاهر الأفراح والأتراح مستقبلاً، لأن البعض استحسن الأنماط الجديدة بينما رفضها آخرون بسبب تخوفهم من الانتقادات أو سيطرة النزعة المحافظة عليهم، ولا نستطيع التعميم من دون عمل دراسات اجتماعية استقصائية توضح توجهات الأفراد ما بعد أزمة كورونا.

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