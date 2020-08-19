روسيا: 4828 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4828 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 937321 وعدد الوفيات بلغ 15989 حالة.

كما أعلن المقر عن تماثل 6795 شخصاً للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ العدد الإجمالي 749423 شخصاً.

إلى ذلك سجلت السلطات الصحية بمقاطعة كيبيك الكندية 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ما رفع إجمالي عدد الوفيات في المقاطعة إلى 5727 مشيرة إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المقاطعة ارتفع إلى 61252 حالة تعافى منها 54083 شخصاً.

وفي أوكرانيا أعلنت السلطات الصحية أنها سجلت 1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو رقم قياسي جديد لحالات الإصابة ا%

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