«زراعة طرطوس» إخماد 31 حريقاً حراجياً أحرقت 114 دونماً

طرطوس - أيهم ابراهيم

أوضح المهندس علي يونس -مدير زراعة طرطوس أن عدد الحرائق الحراجية المسجلة في المديرية, والتي تم إطفاؤها بلغت 31 حريقاً حراجياً بمساحة 114 دونماً على مستوى المحافظة بينما بلغ عدد الحرائق الزراعية التي شاركت المديرية في إطفائها 211 حريقاً.

و عن الصعوبات التي تعترض عمل المديرية في مجال مكافحة الحرائق الحراجية بيّن يونس أن أهمها ازدياد عدد الحرائق الزراعية الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية من قبل الفلاحين وبصورة عشوائية وخاطئة, الأمر الذي يستوجب اتخاذ المزيد من الإجراءات لنشر الوعي بشكل أكبر لدى الفلاحين وإعلامهم بضرورة تجنب استخدام النار للتخلص من المخلفات الزراعية, وخاصة في فترات الحرارة المرتفعة, وتمنى يونس من الفلاحين الإسراع عن التبليغ عن أي حريق على الرقم المجاني 188, وتقديم المساعدة والمساهمة الإيجابية في إطفاء الحرائق والكشف عن الفاعلين ليصار إلى تسليمهم للقضاء المختص.

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