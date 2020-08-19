رقم قياسي عالمي ليافع سوري في مسابقة الحساب الذهني

سجل اليافع السوري حسين خالد عمر رقماً قياسياً عالمياً جديداً في مسابقة الحساب الذهني فلاش انزان في برنامج المادة الرمادية للأستاذ علي أشري التي أقيمت في المغرب مؤخراً.

وتمكن حسين ابن مدينة القامشلي ذو الـ 13 ربيعاً من تحقيق المركز الأول على مستوى الوطن العربي في البرنامج من خلال جمع وطرح 150 رقم آحاد في زمن قدره 0ر070 جزءاً من الثانية محطماً بذلك الرقم العالمي السابق المسجل باسم طفل من اليابان والمقدر بـ 0ر200 جزء من الثانية في جمع 100 رقم آحاد.

حسين بين في تصريح لـ “سانا” أن شغفه بعلوم الرياضيات ولا سيما الحساب الذهني دفعه للالتحاق بمركز الآيلتس وتمكن بمساعدة مدربته وتشجيع أهله من التفوق في هذا المجال وتعلم جمع وطرح الأعداد بسرعة متبعاً عدة طرق.

والد حسين المهندس خالد عمر أبدى سعادة كبيرة لتميز طفله وتحقيق رقم عالمي في الحساب الذهني مشيراً إلى أن ابنه يتميز بحبه للتعلم لذلك “حاولت أن أصقل مواهبه في عمليات الحساب الذهني وتسجيله وإخوته في مركز لتدريبهم كل حسب ميوله” ومنوها بأن ما حققه الطفل في ظل الظروف الحالية والأوضاع الصعبة التي نمر فيها يعكس مدى الإصرار على التعلم ومتابعة مسيرة العلم.

المدربة روضة المكطف أشارت إلى أن حسين مثل سورية في برنامج المادة الرمادية في المغرب على مستوى الوطن العربي وتمكن بقدراته المميزة من التفوق على كل المشاركين وتسجيل رقم عالمي جديد.

ودعت المكطف الأهالي إلى ضرورة الانتباه لأبنائهم وتنمية مواهبهم، ولا سيما أن هناك العديد من الأطفال يملكون مواهب متميزة تستحق التطوير.

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