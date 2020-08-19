معين الكفيري

قرر اتحاد كرة السلة إنهاء الموسم السلوي، ولكن الحديث عنه لم ينته بعد بسبب ظروف« كورونا», والإصابات التي سجلت بين صفوف لاعبي وكوادر اللعبة، وبالتالي تعليق لقب الدوري لهذا الموسم، لذا هذا القرار لم يعجب بعض الأندية لاسيما أن اتحاد كرة السلة سبق أن اجتمع مع الأندية وتم الاتفاق على متابعة الدوري الذي وصل للدور نصف النهائي بفئتي الرجال والسيدات.. لكن خطوة اتحاد اللعبة الذي قام بإنهاء الموسم كانت مفاجئة لكون القرار تم اتخاذه من قبل رئيس الاتحاد الذي قام بالاتصال بالأندية المتأهلة للدور نصف النهائي وأبلغهم القرار وكان الأفضل إرسال كتب رسمية للأندية ليكون الأمر حسب أصول المراسلة, ونظامياً وهذا الموضوع لم بعجب بعض الأندية التي صرفت الملايين على لاعبيها ومدربيها من أجل المنافسة على بطولة الدوري و التي طالبت بإيجاد طرق أخرى لاستكمال الدوري.

وفي هذا السياق أشار إداري فريق الوثبة- أديب أتاسي لـ«تشرين» إلى أن الذي اتخذه اتحاد كرة السلة لم يكن لمصلحة فريقه الذي خسر كثيراً من هذا القرار لكون فريق الوثبة وبشهادة خبراء اللعبة كان مرشحاً وبقوة لنيل اللقب، كما خسر نادي الوثبة أيضاً بقرار إنهاء موسم الفئات العمرية لأن فريق الشباب كان منافساً على اللقب لهذه الفئة.

ورداً على تساؤلنا بالنسبة لأضلاع المنافسة الأخرى الجيش والاتحاد وأن أحدهما الأقرب حسب توقعات خبراء اللعبة بأن البطولة لن تبتعد عن خزائن أحدهما لأن الوثبة والكرامة مازالا يحتاجان المزيد من الوقت والتجربة قبل أن يعانقا الألقاب, قال الأتاسي: مع الاحترام والتقدير لأضلاع المنافسة فهم فرق كبيرة بكرة السلة ولكن كنا نتمنى أن تستكمل البطولة كفرصة كانت مواتية لفريق الوثبة لتحقيق لقب الدوري لأنه لا يقلّ شأناً عن فريقي الجيش والاتحاد، خاصة أننا أحرزنا وصافة كأس الجمهورية لموسمين متتاليين وكذلك حقق نتائج لافتة وقوية في بطولة دبي الدولية ويمتلك لاعبين مؤثرين ونجوم الدوري السوري بينما فريق الكرامة لا يقل شأناً عن بقية الفرق فهو يمتلك لاعبين متميزين ويقدم مباريات قوية خلال مباريات الدوري.

وعن التصورات الموضوعة لمستقبل سلة الوثبة قال : بالنسبة للموسم القادم فهذا الموضوع متروك لإدارة النادي وهي صاحبة القرار بخطة العمل المستقبلية وتحديد مصير اللاعبين وكادره التدريبي.

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