قادة الانقلاب العسكري في مالي يشكلون مجلس إنقاذ بعد اجبار الرئيس على الاستقالة

تشرين – رصد سياسة:

أعلن قادة الانقلاب العسكري في مالي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن تشكيل مجلس وطني للإنقاذ .

وفي كلمة مقتضبة لقادة الانقلاب بثها التلفزيون الرسمي للبلاد: اعلنوا تشكيل مجلس وطني لإنقاذ وتعهدوا بانتخابات جديدة ونقل السلطة إلى من تفضي إليه هذه الانتخابات.

وقال الكولونيل إسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو: قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ مؤكداً أن كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستحترم.

وقد أذاع التلفزيون الرسمي كلمة للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا باستقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان والحكومة، مضيفاً: ليس لدي حقا خيار سوى الخضوع لأنني لا أريد إراقة دماء.

وبدا كيتا متماسكاً وهو يعلن استقالته من منصبه وقال: إن الجنود لم يتركوا له خياراً آخر سوى الاستقالة وختم خطابه بشكر الشعب المالي وقال: لا أشعر بالكراهية تجاه أحد.

وكان كيتا قد انتخب عام 2013 رئيسا لمالي ثم أعيد انتخابه عام 2018 بأكثر من 60 بالمئة من الأصوات في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها.

وفيما أدانت كل من الولايات المتحدة وجيران مالي إضافة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا الانقلاب العسكري في مالي لم يعلن أي حزب أو شخصية سياسية في مالي إدانته للانقلاب .

كما أدانت فرنسا التي تملك قوة عسكرية تقدر بنحو 4500 جندي في مالي التمرد العسكري ودعت إلى الحوار بين الفرقاء وبادر ماكرون بالاتصال برؤساء السنغال والنيجر وبوركينافاسو لبحث أزمة مالي.

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