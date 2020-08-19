دراسة: العسل علاج فعال لأمراض الجزء العلوي من الجهاز التنفسي

أظهرت دراسة طبية بريطانية أجراها علماء من جامعة اوكسفورد ان العسل يمثل علاجاً فعالاً للأمراض التي تصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي.

وبحسب نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة “بي ام جي ايفيدينس بيسد ميديسن” تمت مقارنة العسل بفاعلية مكونات أدوية تعالج نزلات البرد وظهر أن أعراض المرض استمرت لمدة أقل بيومين عند أولئك الذين عولجوا بالعسل كما انخفضت لديهم شدة السعال فيما تفوق العسل خلال التجارب على الباراسيتامول.

وأشار العالم في جامعة أكسفورد هبة الله أبو القاسم أحد المشاركين في وضع الدراسة إلى أنه “توجد دلائل على ان استخدام العسل يعد علاجا للأمراض التي تصيب التجويف الأنفي والجيوب الأنفية والبلعوم وأحيانا الحنجرة حيث أن له خصائص مضادة للميكروبات فيما توصي المبادئ التوجيهية بتناول العسل لمعالجة السعال الحاد عند الأطفال”.

ولفت أبو القاسم إلى أن الخلاصة التي تم التوصل إليها هي أن العسل أكثر فعالية وأقل ضرراً من بدائل العلاج المعتادة ولا يسبب ضرراً من خلال مقاومة مضادات الميكروبات ويوفر بديلاً رخيصاً عن المضادات الحيوية كما أن بإمكانه المساعدة على الحد من انتشار المقاومة ضد المضادات الحيوية.

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