الشركات الراعية للأندية .. نقمة أم نعمة؟!

عبد القادر كويفاتيه

منذ سنوات طويلة ومع دخولنا عالم الاحتراف الرياضي في اللعبتين الشعبيتين« كرتي القدم والسلة», ظهرت في عمل أنديتنا الرياضية مسألة الرعاية من الشركات الاقتصادية, فكثرت التجارب كما كثرت الشركات التي تقدم خدماتها لإدارات الأندية وتساعدها في التعاقد مع النجوم الكبار, وتصرف عليهم أموالاً كبيرة وبأرقام عالية تعجز الأندية عن الالتزام بمبالغ كهذه.

وما دفعني للحديث هو متابعتي للتجربة في ناديي« الاتحاد والجلاء» الحلبيين, فقد عجزت الإدارتان اللتان جاءتا بعدهما عن استدراك ما فعله راعيا الناديين, ووقعوا في مطب العجز المالي ولم يستطيعوا تدارك هذه المسألة بسبب الأرقام العالية التي قدمت للاعبين, إضافة لعدم تطور الفرق من جهة أخرى… مصروف كبير من دون أي مردود فني بالتأكيد, وهذا ما جرى في آخر تجربة لنادي «الاتحاد» في هذا السياق, وكذلك نادي«الجلاء» الذي وقع في المطب نفسه, المسألة اليوم تحتاج معالجة, وبالتأكيد ليست في التفتيش عن شركات راعية بل باتخاذ الإجراءات التي تكفل موارد مالية ثابتة تدخل صندوق النادي من خلال إعلانات قمصان اللاعبين, إضافة لاستثمار النقل التلفزيوني والأهم هو استثمار المنشآت الرياضية.

وهذه الأمور غائبة وتنتظر أن تعاود التفكير بها والعمل على تطبيقها بشكل صحيح.

والأهم أن نطبق الاحتراف بالشكل الصحيح بما يتناسب وإمكاناتنا كي لا نلوم أنفسنا ونقول: هل الشركات الراعية نقمة أم نعمة؟.

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