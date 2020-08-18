هجوم بقذائف صاروخية على قاعدة للاحتلال الأمريكي بريف دير الزور

تعرضت قاعدة للاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشرقي لهجوم بقذائف صاروخية.

وأفادت مصادر محلية في دير الزور لمراسل سانا أن قذائف صاروخية عدة أطلقها مجهولون سقطت في محيط القاعدة غير الشرعية لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو للغاز بالريف الشرقي.

إلى ذلك أقر ما يسمى “التحالف الدولي” بسقوط 3 قذائف قرب قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو بريف دير الزور.

وكانت مواقع الكترونية محسوبة على الاحتلال الأمريكي ومرتزقته نقلت عما سمته مسؤولاً في التحالف الدولي أن أحد مواقع الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشرقي تعرض صباح اليوم لإطلاق نار دون أن يشير إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وتعرضت قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقته في ميليشيا “قسد” خلال الأسابيع القليلة الماضية لهجمات من قبل مجهولين كان أخرها يوم أمس حيث انفجرت عبوة ناسفة بدورية للميليشيا في الشعفة بريف دير الزور.

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