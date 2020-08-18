أكثر من 22 مليوناً و203 آلاف إصابة بفيروس كورونا في العالم والوفيات تتخطى الـ780 ألفاً

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 780 ألف شخص حول العالم منذ أن أعلن عن ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميترز المتتبع لمستجدات الفيروس أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل حتى الآن على مستوى العالم إلى 22203305 والوفيات إلى 780906 في حين تعافى من المرض 14909042 شخصاً.

ولا تزال الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكورونا مطلع شباط الماضي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 174636 وفاة من أصل 5640329 إصابة وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة بين الدول الأكثر تضرراً من الوباء بتسجيلها 108900 وفاة من أصل 3370262 إصابة تليها الهند مع 53023 وفاة من أصل 2766626 إصابة.

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