عشرُ سنواتٍ من الحرب الإرهابية الظالمة ومحاولةُ “إسقاط” الوطن وتفتيت الشعب وضرب مؤسسات الدولة وبُناها التحتية، عشرُ سنواتٍ ومازالت سورية جزءاً من منظومة التصدي للإمبريالية في سباق عالميّ استعماري محموم، يحاول فيه الغرب فرض سيطرته وهيمنته على العالم الذي بدأ... المزيد ←