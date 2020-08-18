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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 29 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 18 آب 2020
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الأخبار
هجوم بقذائف صاروخية على قاعدة للاحتلال الأمريكي بريف دير الزور
استشهاد جنرال روسي بتفجير عبوة ناسفة في دير الزور
قتلى ومصابون في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي بانفجار سيارة مفخخة
«السورية للتجارة» تطرح الفروج المجمد بـ 3000 ليرة للكغ لشركات مرخصة بمواصفات صحية..
الدفاع الروسية تعلن مقتل ضابط روسي بتفجير عبوة ناسفة في دير الزور
اشتية يجدد رفض الفلسطينيين مخططات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة
حزمة قروض آخرها قرض (مرحباً يا حلب ) للنهوض بالمشاريع الصغيرة تقدمها المؤسسة (الوطنية للتمويل الصغير)
مستوطنون إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم جنوب الخليل
أرديرن تنتقد تصريح ترامب حول انتشار كورونا في نيوزيلاندا
البرلمان المصري يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان