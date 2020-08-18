أكثر من 174 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة والإصابات تتجاوز الـ 5 ملايين و634 ألفاً

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الخمسة ملايين و634 ألفاً في حين تخطى عدد الوفيات الـ 174 ألف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى تاريخ اليوم وفق موقع وورلد ميترز للإحصائيات 5634762 إصابة بينها 174499 حالة وفاة بعد تسجيل 22735 إصابة جديدة و783 وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة دول العالم الأكثر تضرراً بسبب الفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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