آخر تحديث: 2020-08-18 23:53:38
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مراسل سانا: أنباء عن استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور بعدة قذائف صاروخية

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