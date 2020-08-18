العدوان السعودي يرتكب 127 خرقاً جديداً في اليمن

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 127 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله: إن من بين خروقات العدوان غارات لطيران العدوان على منطقة العرج إضافة إلى تحليق 9 طائرات حربية في المنظر ومدينة الحديدة وحيس و6 طائرات تجسسية في الفازة والدريهمي ومدينة الحديدة.

كما شملت الخروقات 15 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و88 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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