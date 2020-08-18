421 إصابة وحالتا وفاة جديدة بكورونا في لبنان

سجلت وزارة الصحة العامة في لبنان 421 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في تقريرها إن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشاره في البلاد حتى اليوم ارتفع إلى 9758 بعد تسجيل 421 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما ارتفع العدد الكلي للوفيات إلى 107 بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الفترة نفسها.

وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن أعلن أمس حالة النفير العام بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد مشدداً على الحاجة إلى الإقفال العام لمدة أسبوعين.

وتطبيقاً لهذا القرار أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في بيان اليوم إقفال المؤسسات التجارية والخاصة في محافظات لبنان اعتباراً من صباح يوم الجمعة المقبل حتى السابع من أيلول القادم على أن يمنع التجوال من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً من كل يوم وذلك بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً.

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