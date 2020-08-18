٢٤ ساعة على حريق السرمانية بمنطقة سيطرة المسلحين

حماة - علي شاهر أحمد :

مضى أكثر من ٢٤ ساعة على الحريق الذي شب في موقع جب الزعرور جنوب السرمانية بالطرف الشمالي الغربي من الغاب ولم تتمكن فرق الإطفاء من التدخل لإخماد الحريق كون الموقع في منطقة اشتباكات بين الجيش والمجموعات الإرهابية المسلحة.

وأكد المهندس فايز محمد مدير الموارد الطبيعية بالهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب ان الحريق شب عند الساعة الثالثة بعد ظهر أمس الإثنين على بعد كيلو متر جنوب السرمانية وإن فرق الإطفاء تتحفز للتدخل لإخماد الحريق إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من التدخل بسبب الاشتباكات و الانفجارات القوية في موقع الحريق.

ولفت محمد الى أن فرق الإطفاء ستتدخل بالساعات القادمة لإخماد الحريق، حيث وصلت نيران الحريق إلى منطقة بإمكان الفرق التدخل بالطرف الجنوبي الغربي للحريق، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتم إخماد الحريق يوم غد الأربعاء.

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