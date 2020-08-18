الصحة: ٨٠ إصابة جديدة بكورونا .. 6 شفاء .. 5 وفيات
اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٨٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٨٤٤
وبينت الصحة أن ٦ حالات شفيت من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٣١
وأشارت وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٣.
توزع الاصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الثلاثاء ١٨ آب ٢٠٢٠.
٢٦ في دمشق
١٨ في حلب
١٧ في اللاذقية
٥ في ريف دمشق
٥ في حمص
٤ في الحسكة
٢ في طرطوس
٣ في حماه
- الوفيات:
١ في الحسكة
٢ في دمشق
١ في حمص
١ في دير الزور
- حالات الشفاء:
٢ في دمشق
٢ في ريف دمشق
١ في حمص
١ في درعا
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي