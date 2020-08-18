آخر تحديث: 2020-08-18 23:53:38
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الصحة: ٨٠ إصابة جديدة بكورونا .. 6 شفاء .. 5 وفيات

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,الصحة,منوعات

اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٨٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٨٤٤

وبينت الصحة أن ٦ حالات شفيت من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٣١

وأشارت وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٣.

توزع الاصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الثلاثاء ١٨ آب ٢٠٢٠.

  •  الإصابات:

٢٦ في دمشق
١٨ في حلب
١٧ في اللاذقية
٥ في ريف دمشق
٥ في حمص
٤ في الحسكة
٢ في طرطوس
٣ في حماه

  • الوفيات:
    ١ في الحسكة
    ٢ في دمشق
    ١ في حمص
    ١ في دير الزور
  •   حالات الشفاء:
    ٢ في دمشق
    ٢ في ريف دمشق
    ١ في حمص
    ١ في درعا
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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,الصحة,منوعات

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