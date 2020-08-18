الصحة: ٨٠ إصابة جديدة بكورونا .. 6 شفاء .. 5 وفيات

اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٨٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٨٤٤

وبينت الصحة أن ٦ حالات شفيت من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٣١

وأشارت وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٣.

توزع الاصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الثلاثاء ١٨ آب ٢٠٢٠.

الإصابات:

٢٦ في دمشق

١٨ في حلب

١٧ في اللاذقية

٥ في ريف دمشق

٥ في حمص

٤ في الحسكة

٢ في طرطوس

٣ في حماه

الوفيات:

١ في الحسكة

٢ في دمشق

١ في حمص

١ في دير الزور

١ في الحسكة ٢ في دمشق ١ في حمص ١ في دير الزور حالات الشفاء:

٢ في دمشق

٢ في ريف دمشق

١ في حمص

١ في درعا

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