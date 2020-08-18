آخر تحديث: 2020-08-18 20:42:53
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مصدر عسكري: استشهاد جنرال روسي وإصابة عسكريين اثنين روس ظهر اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في محافظة دير الزور وذلك خلال مرور رتل عسكري روسي كان عائداً إلى المدينة بعد تنفيذه عملية إنسانية في المنطقة

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