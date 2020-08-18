الانتهاء من الدراسات التخطيطية والتنظيمية لمحور عين بسيمة و الخضرة والفيجة

منال الشرع

عقدت لجنة القرار رقم/ ٩٤٠ / المكلفة بمتابعة إعداد المخططات التنظيمية للمناطق الواقعة في محيط دمشق ومحور بلدات / بسيمة _ عين الفيجة _ عين الخضرة/ ومتابعة أعمال هدم وإزالة المخالفات في حرم نبع الفيجة وتأمين السكن البديل اجتماعها اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان -سهيل عبد اللطيف رئيس اللجنة وبحضور محافظي دمشق وريف دمشق وبقية أعضاء اللجنة ، وذلك لتتبع مراحل العمل وإيجاد الحلول لبعض المعوقات والصعوبات الطارئة .

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان- المهندس سهيل عبد اللطيف على أهمية عمل اللجنة وضرورة تذليل العقبات التي قد تواجه العمل ، و لا سيما موضوع تأمين السكن البديل لأهالي المنطقة وكلف معاونته لتشكيل لجنة مهمتها تقديم عدة خيارات وسيناريوهات لآلية تنفيذ المنطقة السكنية بما يحقق الغاية المرجوة منها وهو تأمين السكن البديل تنفيذاً للقانون (١) لعام ٢٠١٨ القاضي بتحديد الحرمات حول نبع الفيجة وقناتي الجر ، على أن تنهي عملها بأسرع وقت.

و استعرضت معاون الوزير- المهندسة ماري كلير التلي التوصيات التي خرج بها اجتماع اللجنة السابق وما تم تنفيذه ، وفيما يخص محور عين الفيجة والسكن البديل قدمت الشركة العامة للدراسات الهندسية الدراسات التنظيمية لبلدات / محور بسيمة _ عين الخضرة _ عين الفيجة/ بما ينسجم مع توجهات التخطيط الإقليمي والمعطيات الإقليمية ، حيث كان الهدف منها الحفاظ على الثروة المائية عبر تقييد المنطقة العمرانية، والبحث عن فرص التنمية للأغراض السياحية والترفيهية والمجمعات العمرانية . وأشارت التلي إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات التخطيطية وتقييم المخططات التنظيمية ويتم العمل على تحضير الإضبارة العقدية لإنجاز عقد الدراسات التنظيمية للمنطقة المقترحة للسكن البديل ..

كما تم استعراض ما أنجز على مستوى ترحيل الأنقاض في هذه المنطقة ووضع الحلول والمقترحات لتجاوز المعوقات بالنسبة للكميات المتبقية مع الجهات المختصة ، وفيما يتعلق بالدراسات التنظيمية للقابون وجوبر تم الانتهاء من إعداد الدراسة التنظيمية للقابون السكني وأعلنته محافظة دمشق وحالياً هو قيد إجراءات تصديق المخطط وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم(٥) وتعديلاته لعام ١٩٨٢ ، كما يتم العمل ضمن البرنامج الزمني للعقد المبرم بين محافظة دمشق والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي ومن المتوقع تسليم المرحلة الثانية خلال شهرين .

طباعة