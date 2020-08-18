الدفاع الروسية تعلن مقتل ضابط روسي بتفجير عبوة ناسفة في دير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين آخرين بتفجير عبوة ناسفة في محافظة دير الزور.

وبينت الوزارة في بيان لها أن الانفجار وقع على جانب الطريق لدى مرور رتل عسكري روسي كان عائدا بعد تنفيذه عملية إنسانية.

وأشار البيان إلى أنه تم إجلاء الضابط المصاب والذي كان مستشارا برتبة لواء من المكان لتقديم المساعدة الطبية له غير أنه توفي متأثرا بجروحه.

وتشارك روسيا في الحرب على الإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري منذ أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية وتم خلال هذه الفترة تحقيق انتصارات كبيرة وتكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة.

طباعة