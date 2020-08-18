21 غارة للعدوان السعودي على محافظتي الحديدة ومأرب اليمنيتين

واصل طيران العدوان السعودي استهداف المناطق والأحياء السكنية في اليمن وشن 21 غارة على محافظتي الحديدة ومأرب.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله إن “طيران العدوان شن 6 غارات على مزرعة الحاشدي بمنطقة العرج في مديرية باجل” مشيراً إلى أن تحليق طيران العدوان لا يزال مستمراً.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان السعودي قصفت بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية ممتلكات المواطنين شمال مديرية حيس في المحافظة.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان 15 غارة على أماكن متفرقة من مديرية صرواح ومنطقة صلب بمديرية مجزر في المحافظة.

وكان طيران العدوان السعودي استهدف المناطق والأحياء السكنية في اليمن وشن 16 غارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على محافظتي مأرب والجوف خلفت أضراراً مادية بممتلكات المدنيين.

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