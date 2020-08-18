اشتية يجدد رفض الفلسطينيين مخططات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رفض مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية ضمن ما تسمى صفقة القرن الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية مشددا على ضرورة وجود ضغط دولي جاد لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته.

ووفق وكالة وفا طالب اشتية خلال لقاء مع القنصل البريطاني العام فيليب هول اليوم بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وبذل الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وكان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وذلك في انتهاك سافر للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.

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