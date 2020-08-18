البرلمان المصري يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

وافق البرلمان المصري خلال جلسته العامة اليوم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن البرلمان المصري برئاسة علي عبد العال وافق على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين والموقع في القاهرة بتاريخ الـ 6 من آب 2020.

من جهته اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان بهاء أبو شقة أن “الاتفاق تطور نوعي في تاريخ العلاقات بين مصر واليونان للاستفادة من احتياطيات النفط والغاز الواعدة والتعاون في مجال الطاقة”.

يشار إلى أن توقيع الاتفاق المصري اليوناني أتى بالتزامن مع مواصلة النظام التركي تحركاته المستفزة شرق البحر المتوسط وإعلانه عن خطط جديدة للتنقيب فيما حذرت اليونان مراراً من أن استفزازات النظام التركي قد تؤدي إلى أزمة شاملة بين دول الاتحاد الأوروبي وهذا النظام.

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