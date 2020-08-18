مستوطنون إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم جنوب الخليل
اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم قرية يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ونقلت وكالة وفا عن منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور قوله إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة واد الصاوي شرق يطا واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.
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