أرديرن تنتقد تصريح ترامب حول انتشار كورونا في نيوزيلاندا

أعربت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن عن استيائها من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تحدث عن “ارتفاع هائل” في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلادها مؤكدة أنه “خطأ جملة وتفصيلا”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أرديرن قولها ردا على ترامب “أي شخص يتابع الموقف سيرى بسهولة أن تسع حالات في يوم واحد في نيوزيلندا لا يمكن مقارنتها بعشرات الآلاف المسجلة في الولايات المتحدة”، مضيفة أن كلام ترامب خطأ جملة وتفصيلا.

وكان ترامب بث مزاعمه هذه خلال تجمع انتخابي في ولاية مينيسوتا في محاولة منه للإثبات لمنتقديه الذين اتخذوا نيوزيلندا كمثال في احتواء كورونا أنهم كانوا مخطئين.

وسجلت نيوزيلندا 1300 إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء قبل نحو ثمانية أشهر ونحو 70 حالة نشطة حاليا بينما تعد الولايات المتحدة من جهتها الدولة الأكثر تضررا في العالم مع أكثر من خمسة ملايين إصابة و170 ألف وفاة.

طباعة