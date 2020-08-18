تتواصل أعمال تأهيل المواقع المتضررة على طريق وادي العيون- الدريكيش في ريف حماة لتأمين الجاهزية الفنية والسلامة المرورية لمستخدميه على خلفية انهيارات الجروف الجبلية التي حدثت على جانبي الطريق جراء الأمطار الغزيرة والعوامل الجوية خلال الفترة الماضية.

وقال المهندس خضر فطوم مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في حماة في تصريح لمراسل سانا اليوم: إنه تم التعاقد مع فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية (متاع 4) لتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل في الطريق الذي يربط محافظتي حماة وطرطوس، مبيناً أن الهدف من المشروع معالجة واقع المنحدرات والانهيارات التي لحقت بالطريق من جراء الهطولات المطرية الغزيرة ولاسيما خلال فصل الشتاء وتحديداً في موقع بيت فاضل وموقع آخر على تحويلة وادي العيون بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إكساء لقنوات تصريف جانبية واستبدال بعض العبارات والقساطل بأقطار أكبر لدعم قدرتها على تصريف المياه ومخارج لضمان جريان أمن للمياه والسيول التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن المشروع الذي أعدت دراسته الفنية جامعة حماة يأتي في إطار متابعة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية للحفاظ على السلامة المرورية والأمان الطرقي وحالة البنية الإنشائية للمحاور الطرقية المركزية، مشيراً إلى أن أعمال المشروع التي تمتد على كامل محور الطريق بمسافة نحو 30 كيلو متراً وفقاً للمدة العقدية تنتهي في تشرين الثاني المقبل.

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