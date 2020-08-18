رونالدو يطالب إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس ولاعب ريال مدريد السابق، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع المهاجم الحالي للريال، الفرنسي كريم بنزيما.

ووفقاً لصحيفة ” سبورت ايطاليا”، فإن رونالدو يريد مشاهدة بنزيما بقميص يوفنتوس، واقترح بالفعل على إدارة فريق “السيدة العجوز” التحرك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار المصدر إلى أن إدارة يوفنتوس مهتمة بالتعاقد مع بنزيما البالغ عمره 32 عاماً.

وتزامل رونالدو وبنزيما في ريال مدريد خلال الفترة ما بين العامين 2009 و20018، وشكلاً ثنائياً ضارباً في خط هجوم الفريق الملكي، وساهما في تتويجه بعدة ألقاب، أبرزها لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات.

وكان يوفنتوس تعاقد مع رونالدو في صيف العام 2018 من ريال مدريد، مقابل 117 مليون يورو، وذلك من أجل قيادة الفريق للفوز بلقب دوري الأبطال الغائب عن خزائنه منذ العام 1996.

طباعة