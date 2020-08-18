العدو الإسرائيلي يجدد خرق السيادة اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء والسيادة اللبنانية.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته، اليوم، أن أربع طائرات إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب وإقليم التفاح والبقاع الغربي ثم غادرت جميعها باتجاه الأراضي المحتلة.

من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن دبابتين إسرائيليتين معاديتين اجتازتا السياج التقني في محلة كروم الشراقي بخراج بلدة ميس الجبل اللبنانية الجنوبية لليوم الثاني وأقدمت الأولى على رمي قنابل دخانية لتغطية تحركاتها لتتمركز بعدها خلف الساتر الترابي لبعض الوقت بحماية دبابة ميركافا من خارج الحدود اللبنانية.

وكانت ثلاث دبابات إسرائيلية معادية خرقت صباح أمس السياج التقني في محلة كروم الشراقي بخراج بلدة ميس الجبل.

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