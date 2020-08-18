عملية جراحية تبعد تير شتيغن عن الملاعب

أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أن حارس مرماه الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن، سيخضع، اليوم، لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

وقال النادي الكتالوني في بيان: مارك تير شتيغن سيخضع لعملية جراحية في الوتر الرضفي للساق اليمنى من قبل الدكتور رامون كوغات. وسيقدم النادي مزيدا من المعلومات بعد العملية الجراحية.

وعلى الرغم من أن برشلونة لم يكشف المدة التي سيحتاجها تير شتيغن للتعافي، إلا أن وسائل إعلام إسبانية، تتوقع أن يبتعد الحارس الألماني عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وعانى تير شتيغن (28 عاماً) طوال الموسم المنصرم من هذه الإصابة في الركبة اليمنى.

وأنهى برشلونة موسم 2019-2020 في المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، وبإقصاء مذل من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بخسارة تاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8.

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