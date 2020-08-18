تخفيفاً للازدحام.. “كازيات” خاصة لتعبئة “التكاسي” في مدينة اللاذقية

اللاذقية- صفاء إسماعيل

قال مدير فرع (سادكوب) في اللاذقية سنان بدور لـ (تشرين): تخفيفاً لحالات الازدحام التي تشهدها محطات الوقود الموجودة داخل مدينة اللاذقية، سيتم اعتباراً من صباح غد الأربعاء حصر تعبئة مادة البنزين لسيارات الأجرة (تكسي) من محطات: راجح خدام في حي سقوبين، جمال شحرور في حي دمسرخو، الجامع، العادل الواقعتين على اوتستراد اللاذقية- جبلة.

وأكد بدور أنه سيتم لحظ زيادة عدد الطلبات لهذه المحطات، بحيث تكون المادة متوفرة فيها بشكل دائم، مشيراً إلى أن الكميات الموجودة في المحافظة حالياً أكثر من العام الماضي.

وعزا بدور السبب وراء حالات الازدحام وكثرة الطلب على مادة البنزين، إلى الموسم السياحي ووجود أعداد كبير من الزائرين في المحافظة.

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